Потеряла 27 тысяч гривен: жительницу Каменского пять раз обманули при покупке мотоблока

Жительницу Каменского обманули на 27 тысяч гривен.

Женщина хотела купить мотоблок онлайн, но наткнулась на жулика, который обманул ее пять раз. Как говорится в материалах дела Баглийского районного суда Днепродзержинска, жительница Каменского нашла объявление о продаже сельхозтехники в интернете.

Цена и характеристики мотоблока женщину устраивали, поэтому она позвонила по указанному номеру. Во время разговора продавец стал жаловаться, что ему срочно нужны деньги, потому что его жена находится в больнице. Он подробно описал товар и попросил предоплату.

Женщина согласилась перевести 1869 грн предоплаты, но мужчина попросил сбросить большую сумму – 10 000 грн. Она снова не возражала и перевела на указанную карточку еще 8 173 грн. Следует заметить, что полная цена мотоблока – 16 650 грн.

После этого женщине позвонили из «почты» и попросили оплатить «упаковку и комиссию» в сумме 5 637 грн. Но и на этом расходы не прекратились. Покупательницу снова попросили оплатить такую ​​же сумму.

Звонки с просьбой о деньгах продолжились. Женщине по телефону сообщили, что нужно оплатить «доставку и деревянный каркас». Еще – 3000 грн, а затем еще 3000 грн.

В тот же день к ней снова позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что нужно заплатить 6 000 грн по номеру накладной, но женщина ему уже отказала, после чего, по ее словам, мужчина начал ей угрожать.

После последнего звонка женщина заподозрила, что ее пытаются обмануть, поэтому обратилась в полицию. В общем, покупка вымышленного мотоблока обошлась женщине в 27 500 гривен, которые она заплатила неизвестно кому, так и не получив необходимую технику.

По этому делу продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.