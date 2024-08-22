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  • Потеряла 27 тысяч гривен: жительницу Каменского пять раз обманули при покупке мотоблока

Потеряла 27 тысяч гривен: жительницу Каменского пять раз обманули при покупке мотоблока

Сегодня 19:17
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Жительницу Каменского обманули на 27 тысяч гривен.

Новости Днепра про Потеряла 27 тысяч гривен: жительницу Каменского пять раз обманули при покупке мотоблока

Женщина хотела купить мотоблок онлайн, но наткнулась на жулика, который обманул ее пять раз. Как говорится в материалах дела Баглийского районного суда Днепродзержинска, жительница Каменского нашла объявление о продаже сельхозтехники в интернете.

Цена и характеристики мотоблока женщину устраивали, поэтому она позвонила по указанному номеру. Во время разговора продавец стал жаловаться, что ему срочно нужны деньги, потому что его жена находится в больнице. Он подробно описал товар и попросил предоплату.

Женщина согласилась перевести 1869 грн предоплаты, но мужчина попросил сбросить большую сумму – 10 000 грн. Она снова не возражала и перевела на указанную карточку еще 8 173 грн. Следует заметить, что полная цена мотоблока – 16 650 грн.

После этого женщине позвонили из «почты» и попросили оплатить «упаковку и комиссию» в сумме 5 637 грн. Но и на этом расходы не прекратились. Покупательницу снова попросили оплатить такую ​​же сумму.

Звонки с просьбой о деньгах продолжились. Женщине по телефону сообщили, что нужно оплатить «доставку и деревянный каркас». Еще – 3000 грн, а затем еще 3000 грн.

В тот же день к ней снова позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что нужно заплатить 6 000 грн по номеру накладной, но женщина ему уже отказала, после чего, по ее словам, мужчина начал ей угрожать.

После последнего звонка женщина заподозрила, что ее пытаются обмануть, поэтому обратилась в полицию. В общем, покупка вымышленного мотоблока обошлась женщине в 27 500 гривен, которые она заплатила неизвестно кому, так и не получив необходимую технику.

По этому делу продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

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Новости Днепра про Потеряла 27 тысяч гривен: жительницу Каменского пять раз обманули при покупке мотоблокаУкраїнська Новости Днепра про Потеряла 27 тысяч гривен: жительницу Каменского пять раз обманули при покупке мотоблокаРусский

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