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Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

Сегодня 10:00
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Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.

Новости Днепра про Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
  • РСЗО — 533 (+1) ед,
  • средства ПВО — 281 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
  • специальная техника — 304 (+2).

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Новости Днепра про Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные ГенштабаУкраїнська Новости Днепра про Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные ГенштабаРусский

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