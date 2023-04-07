Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.

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