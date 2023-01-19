Пострадавший скончался на месте: в Днепре на Слобожанском проспекте Subaru сбил мужчину

Там автомобиль Subaru сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что пешеход переходил дорого, а водитель Subaru двигался по Слобожанскому проспекту в сторону выезда из города. Работал ли в момент аварии светофор – пока неизвестно.
Все обстоятельства произошедшего будет устанавливать следователь по ДТП.
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