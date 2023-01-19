Пострадавший скончался на месте: в Днепре на Слобожанском проспекте Subaru сбил мужчину

Сегодня, 19 января, на Слобожанском проспекте произошла авария.

Там автомобиль Subaru сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что пешеход переходил дорого, а водитель Subaru двигался по Слобожанскому проспекту в сторону выезда из города. Работал ли в момент аварии светофор – пока неизвестно.

Все обстоятельства произошедшего будет устанавливать следователь по ДТП.

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