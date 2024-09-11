Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому

Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался как Английский сад при Потемкинском дворце, но уже с начала прошлого века превратился в парк для горожан. С того времени парк несколько раз изменялся и реконструировался. Каждый такой «ремонт» привносил…

2 просмотров