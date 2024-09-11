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Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому

Сегодня 15:11
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Выяснилось, в каком состоянии пострадавшие в результате обстрела по Каменскому.

Новости Днепра про Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому

В результате вражеского обстрела ранены двое жителей Каменского района — кроме 22-летнего мужчины, который находится в больнице с ожогами, госпитализировали 32-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадали в больнице в среднем состоянии.

Из-за вражеского удара произошло возгорание на одном из предприятий.

Новости Днепра про Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому

Напомним, сегодня в Каменском районе во время тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно об одном погибшем и пострадавшем.

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Новости Днепра про Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по КаменскомуУкраїнська Новости Днепра про Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по КаменскомуРусский

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