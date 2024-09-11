Пострадавшие в среднем состоянии: в ОВА показали последствия вражеской атаки по Каменскому

В результате вражеского обстрела ранены двое жителей Каменского района — кроме 22-летнего мужчины, который находится в больнице с ожогами, госпитализировали 32-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пострадали в больнице в среднем состоянии.
Из-за вражеского удара произошло возгорание на одном из предприятий.
Напомним, сегодня в Каменском районе во время тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно об одном погибшем и пострадавшем.
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