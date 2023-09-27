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  • Пострадавшие в больнице: в Днепре пес напал на дочь и собаку известного ресторатора

Пострадавшие в больнице: в Днепре пес напал на дочь и собаку известного ресторатора

Сегодня 15:19
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На днях в Днепре произошел неприятный инцидент.

Новости Днепра про Пострадавшие в больнице: в Днепре пес напал на дочь и собаку известного ресторатора

На улице собака напала на дочь и пса известного ресторатора Дмитрия Подопригоры.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в ФБ.

По словам Дмитрия, его дочь Даша вместе с собачкой Борисом пошли на прогулку. В какой-то момент на них напал соседский пес – пострадавшие даже попали в больницу.

Несколько дней назад во время прогулки на улице я столкнулся с агрессивным поведением собаки соседей, но моя быстрая реакция помогла избежать осложнений. Но вчера моя дочь тоже встретила эту «собачку», когда выгуливала Борю и, к большому сожалению, и Даша, и наш пес Борис получили травмы и попали в больницу, – пишет Дмитрий.

Новости Днепра про Пострадавшие в больнице: в Днепре пес напал на дочь и собаку известного ресторатора

Новости Днепра про Пострадавшие в больнице: в Днепре пес напал на дочь и собаку известного ресторатора

Он отмечает, что владельцы агрессивного пса выпускают его на улицу самого и без намордника, хотя его порода входит в перечень потенциально опасных, поэтому по закону выгуливать его без намордника нельзя.

Выпускать такую ​​собаку на улицу – 100% безответственности, такое отношение подвергает опасности других!!! Очень хотел бы, чтобы в нашем обществе росла культура содержания животных и мы воспитывали, прежде всего, себя и, конечно, своих собак! – отметил мужчина.

Новости Днепра про Пострадавшие в больнице: в Днепре пес напал на дочь и собаку известного ресторатора

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