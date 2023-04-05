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  • Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Сегодня 21:15
просмотров

Сегодня вражеская армия в очередной раз обстреляла Никополь. Под огонь попала гражданская инфраструктура.

 

Новости Днепра про Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Известно, что русские снаряды разрушили магазин. Также оккупанты обстреляли 14 частных домов,15 хозяйственных построек и пару автомобилей. В городе оборвана линия электропередач и изуродован газопровод.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

 

Новости Днепра про Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

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Новости Днепра про Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерииРусский

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