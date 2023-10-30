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Пострадал во время удара по «Новой почте»: в больнице умер 25-летний парень

Сегодня 11:39
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Выражаем искренние соболезнования родным и близким парня!

Новости Днепра про Пострадал во время удара по

Сегодня утром в больнице умер 25-летний парень, получивший ранения в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

По его словам, эта ужасная трагедия уже унесла жизни 7 человек. Еще 12 – проходят лечение, 2 из них – в реанимации.

Новости Днепра про Пострадал во время удара по

Напомним, поздно вечером 21 октября войска рф нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области. По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. В компании пообещали оказать всю необходимую помощь каждому, кто был на смене, и семьям погибших.

Ранее в «Новой почте» показали видео, на котором виден момент попадания российской ракеты.

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