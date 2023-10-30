Пострадал во время удара по «Новой почте»: в больнице умер 25-летний парень

Сегодня утром в больнице умер 25-летний парень, получивший ранения в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области.
Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.
По его словам, эта ужасная трагедия уже унесла жизни 7 человек. Еще 12 – проходят лечение, 2 из них – в реанимации.
Напомним, поздно вечером 21 октября войска рф нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области. По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. В компании пообещали оказать всю необходимую помощь каждому, кто был на смене, и семьям погибших.
Ранее в «Новой почте» показали видео, на котором виден момент попадания российской ракеты.
Читайте также:
Автор:
Ночью россияне попытались атаковать Днепр, но обломки ракеты все же…
Языковой скандал набирает обороты.
Эта услуга предоставлялась с 2000-х годов и была очень популярна.
На инцидент уже отреагировали в сервисе такси Bolt и уполномоченный…
В Днепре скончался адвокат Илья Бондарь.
В Днепре показали улицу без заборов.
Отопительный сезон в Днепре должен начаться в начале ноября, но горожане уже должны за потребленное тепло 1,2 миллиарда гривен.
Проспект Гагарина в Днепре начали обустраивать в 1960-х годах. К началу 1970-х строительство продвинулось к современной Подстанции – в 1975 году тут уже открылся ресторан «Старая Башня», к этому времени тут работал кинотеатр «Космос», началось возведение первых многоэтажек. До этого…
Житель Донецкой области с криминальным прошлым придумал схему, чтобы обманывать клиентов государственного банка.
Ночью россияне попытались атаковать Днепр, но обломки ракеты все же наделали беды в Днепровском районе.
Запрет будет действовать до начала нерестовой кампании в 2024 году.
Вечная слава!
Предварительно, на теле не было телесных повреждений.
Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!