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  • Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

Сегодня 19:11
просмотров

Во вторник, 18 июля, на улице Рабочей перевернулся микроавтобус.

Новости Днепра про Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

ДТП произошло около 5 вечера. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса врезался в столб, из-за чего автомобиль опрокинулся. На месте работает патрульная полиция.

Все обстоятельства аварии выясняют следователи.

По предварительной информации, пассажир микроавтобуса получил незначительные травмы. На этом участке пути затруднено движение, поэтому учитывайте эту информацию при планировании маршрута.

Новости Днепра про Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

Очевидцы также публикуют видео с места аварии.

Напомним, в Никопольщине зафиксировали эпидемию пьяных ДТП.

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Новости Днепра про Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)Русский

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