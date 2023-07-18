Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

ДТП произошло около 5 вечера. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса врезался в столб, из-за чего автомобиль опрокинулся. На месте работает патрульная полиция.
Все обстоятельства аварии выясняют следователи.
По предварительной информации, пассажир микроавтобуса получил незначительные травмы. На этом участке пути затруднено движение, поэтому учитывайте эту информацию при планировании маршрута.
Очевидцы также публикуют видео с места аварии.
Напомним, в Никопольщине зафиксировали эпидемию пьяных ДТП.
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