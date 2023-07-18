Пострадал пассажир: в Днепре посреди дороги перевернулся микроавтобус (ВИДЕО)

По предварительной информации, пассажир микроавтобуса получил незначительные травмы. На этом участке пути затруднено движение, поэтому учитывайте эту информацию при планировании маршрута.

ДТП произошло около 5 вечера. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса врезался в столб, из-за чего автомобиль опрокинулся. На месте работает патрульная полиция.

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