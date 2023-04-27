Постоят в очереди и купят БигМак: изобретательные жители Днепра придумали новую бизнес-идею

25 апреля в Днепре после годового перерыва снова открылись рестораны McDonald's.

Горожане с первых часов работы заведений начали «атаковать» их. Очереди просто огромные.

В связи с этим изобретательные днепряне придумали новую бизнес-идею. Так Дмитрий предлагает сходить в Мак за вас. За такую ​​услугу придется заплатить 250 гривен.

Не хотите рисковать, выходя из дома, быть пойманными военкоматом, могу сходить за вас и купить все, что нужно, – говорится в объявлении на ОЛХ.

Также есть люди, которые предлагают постоять за вас в очереди – просто подойдете в нужный момент. Сколько стоит такая услуга – неизвестно, но наверняка недешево.

А такие сейчас очереди на МакДрайв на Победе:

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