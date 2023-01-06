Постамент простоял более 50 лет: как раньше выглядел памятник Ломоносову в Днепре (ФОТО)

В Днепре продолжают убирать памятники, посвященные людям, не имеющим к нашему городу никакого отношения. Сегодня журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел памятник Ломоносову, что находится на бульварной части проспекта Яворницкого и откуда он взялся в нашем городе.

В Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову – российскому ученому, который в том числе изучал минералогию и считался основателем горного дела. К Днепру он не имел никакого отношения, так как во время деятельности Ломоносова нашего города еще не существовало. Неизвестно, кто был инициатором установки памятника именно этому ученому в Днепре, скорее всего было принято решение просто украсить пешеходный бульвар – на нем долгое время зиял пустотой постамент от другого памятника.

В 1846 году в нашем городе появился памятник Екатерине II. Создали ее в Германии еще в 1788 году из мрамора и бронзы. Находился монумент перед Преображенским собором. В 1914 году его решили перенести на бульвар проспекта, что проходил между институтом и историческим музеем. Но простоял он там не долго, а лишь до 1917 года, когда его переместили во двор музея.

А новый памятник – Ломоносову, на пустующем постаменте появился лишь в 1971 году.

Под ним назначали встречи, возле монумента проводили различные гуляния, поскольку расположен он был на тенистом бульваре. Теперь его отправят в КП «Зооконтроль» на временное хранение.

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