Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили нос

Как оказалось, пострадавший вместе со своим знакомым пили алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, закончившийся тем, что 45-летний мужчина взял нож и ударил им пострадавшего в глаз. Также он откусил ему часть носа.
Об этом сообщает «Информатор».
У 43-летнего пострадавшего диагностировали ранение роговицы и рваную рану нижнего века. Его доставили в больницу.
Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли нож. Продолжается следствие.
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