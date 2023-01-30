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Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили нос

Сегодня 15:48
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В субботу, 28 января, около 22:00 в больницу Кривого Рога доставили мужчину, которого ударили ножом в глаз.

Новости Днепра про Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили нос

Как оказалось, пострадавший вместе со своим знакомым пили алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, закончившийся тем, что 45-летний мужчина взял нож и ударил им пострадавшего в глаз. Также он откусил ему часть носа.

Об этом сообщает «Информатор».

У 43-летнего пострадавшего диагностировали ранение роговицы и рваную рану нижнего века. Его доставили в больницу.

Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли нож. Продолжается следствие.

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Новости Днепра про Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили носУкраїнська Новости Днепра про Поссорились за рюмкой: в Кривом Роге мужчине выкололи глаз и откусили носРусский

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