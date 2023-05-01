Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти

Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в одном из домов на улице Данила Галицкого.

По данным от полиции, между 34-летним мужчиной и его 49-летней сожительницей возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшей многочисленные удары по голове.

К сожалению, от полученных травм женщина скончалась.

Правоохранители задержали злоумышленника. 30 апреля следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: