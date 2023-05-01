Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти

По данным от полиции, между 34-летним мужчиной и его 49-летней сожительницей возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшей многочисленные удары по голове.
К сожалению, от полученных травм женщина скончалась.
Правоохранители задержали злоумышленника. 30 апреля следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.
Теперь мужчине грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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