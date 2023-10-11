Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

Правоохранители, прибыв на вызов, обнаружили на теле мужчины телесные повреждения.
Как позже удалось выяснить, 44-летнего горожанина избил до смерти его знакомый: возле магазина на улице Зеркальной между мужчинами произошел конфликт, во время которого 40-летний подозреваемый нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Злоумышленник сбежал, а пострадавший пошел домой, где позже умер.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские разыскали и задержали преступника. 9 октября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
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