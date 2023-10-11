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Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

Сегодня 09:30
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В воскресенье, 8 октября, в полицию сообщили о смерти 44-летнего мужчины в одном из домов в Чечеловском районе города.

Новости Днепра про Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

Правоохранители, прибыв на вызов, обнаружили на теле мужчины телесные повреждения.

Как позже удалось выяснить, 44-летнего горожанина избил до смерти его знакомый: возле магазина на улице Зеркальной между мужчинами произошел конфликт, во время которого 40-летний подозреваемый нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Злоумышленник сбежал, а пострадавший пошел домой, где позже умер.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские разыскали и задержали преступника. 9 октября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про Поссорились: в Днепре мужчина до смерти избил знакомого

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