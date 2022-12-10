Поссорились: в Днепре 36-летний мужчина поджег дом сожительницы

В пятницу, 9 декабря, в Днепре на улице Малиновой, на территории садового товарищества "Шинник-2", произошел пожар.

Там горел частный дом.

Об этом пишет «Информатор».

По предварительной информации, пьяный 36-летний мужчина поссорился со своей 38-летней сожительницей. В ходе конфликта он разлил бензин в доме, где она живет, и поджег его.

Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, но не смог. После этого он поехал на машине в часть ГСЧС, чтобы сообщить о пожаре.

Огонь существенно повредил дом. К счастью, никто не пострадал.

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