Поссорились: в Днепре 36-летний мужчина поджег дом сожительницы

Там горел частный дом.
Об этом пишет «Информатор».
По предварительной информации, пьяный 36-летний мужчина поссорился со своей 38-летней сожительницей. В ходе конфликта он разлил бензин в доме, где она живет, и поджег его.
Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, но не смог. После этого он поехал на машине в часть ГСЧС, чтобы сообщить о пожаре.
Огонь существенно повредил дом. К счастью, никто не пострадал.
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