Посреди города на Днепропетровщине прохожие нашли избитого подростка: что с ним

В Новомосковске на Днепропетровщине спасали 17-летнего подростка, которого избитым нашли посреди улицы.

Об этом сообщила сотрудница Новомосковской станции ЭМД Татьяна Есич.

17-летнего подростка с травмой головы обнаружила прохожая. Женщина позвонила в скорую. Она сообщила, что вероятно парня кто-то избил. Пострадавший был весь в крови и терял сознание.

Бригада скорой приехала на место через три минуты. Медики увидели несовершеннолетнего парня, у которого были признаки алкогольного опьянения. Наложив повязку на голову и остановив кровотечение, пострадавшего забрали в больницу с диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Рваные раны волосистого участка головы, верхней губы. Алкогольное опьянение.

Как выяснилось позже, парень вместе со знакомым напились, после чего поссорились и начали бить друг друга.