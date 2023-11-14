Посреди города на Днепропетровщине прохожие нашли избитого подростка: что с ним

Об этом сообщила сотрудница Новомосковской станции ЭМД Татьяна Есич.
17-летнего подростка с травмой головы обнаружила прохожая. Женщина позвонила в скорую. Она сообщила, что вероятно парня кто-то избил. Пострадавший был весь в крови и терял сознание.
Бригада скорой приехала на место через три минуты. Медики увидели несовершеннолетнего парня, у которого были признаки алкогольного опьянения. Наложив повязку на голову и остановив кровотечение, пострадавшего забрали в больницу с диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Рваные раны волосистого участка головы, верхней губы. Алкогольное опьянение.
Как выяснилось позже, парень вместе со знакомым напились, после чего поссорились и начали бить друг друга.
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