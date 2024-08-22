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Посольство США: Россия может усилить удары по Украине перед Днем Независимости

Сегодня 15:37
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Не исключено, что перед Днем Независимости российские обстрелы могут усилиться.

Новости Днепра про Посольство США: Россия может усилить удары по Украине перед Днем Независимости

В США заявили, что имеют информацию о наращивании Россией усилий по заданию как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины.

Посольство США в Украине предупредило, что Россия может готовить удары по объектам Украины в ближайшие дни.

В США заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий по нанесению как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отметили – это может произойти перед празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.

Посольство рекомендует своим гражданам следить за обновлением данных в местных СМИ, узнать информацию о ближайших укрытиях и прятаться у них в случае объявления воздушной тревоги.

Новости Днепра про Посольство США: Россия может усилить удары по Украине перед Днем Независимости

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Новости Днепра про Посольство США: Россия может усилить удары по Украине перед Днем НезависимостиУкраїнська Новости Днепра про Посольство США: Россия может усилить удары по Украине перед Днем НезависимостиРусский

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