Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского

Об этом говорится в Указе Президента №№ 86/2023 и 87/2023.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены:
Читайте также:
Автор:
В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и…
Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В…
Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат…
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие…
В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и пытался убежать от патрульных.
Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.
Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов.
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
Вечная слава!
Меньше чем через неделю наступит весна.
С конца января этого года жители Днепра могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Обмен происходит в рамках всеукраинской программы, главная цель которой – уменьшить нагрузку на энергосистему Украины. Массовая замена ламп позволит снизить потребление электрики по…
В Днепропетровской области зафиксировали новые случаи бешенства у кошек.
В Днепре нетрезвого водителя.
Сегодня, 22 февраля, в Каменском в частном доме по улице Ромашковой прогремел взрыв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!