Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены:

Об этом говорится в Указе Президента №№ 86/2023 и 87/2023.

Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени.

В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие…

Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат…

Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В…

В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и…

Влетел в столб и пытался скрыться: в Днепре задержали водителя Chevrolet В Днепре пьяный водитель Chevrolet Camaro влетел в столб и пытался убежать от патрульных. 0 просмотров

Хорошие новости: пограничники отразили два штурма россиян под Бахмутом Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков. просмотров

Бойкот: Украина не поедет на чемпионат мира по боксу из-за участия россии Женская и мужская боксерские национальные команды не поедут на чемпионат мира-2023 из-за допуска к соревнованиям белорусских и российских спортсменов. просмотров

Деньги и вещи: какие организации оказывают помощь переселенцам в Украинета и в Днепре В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды. просмотров

Как обменять лампы в отделении «Укрпочты»: есть ли очереди и что для этого нужно (ФОТОРЕПОРТАЖ) С конца января этого года жители Днепра могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп. Обмен происходит в рамках всеукраинской программы, главная цель которой – уменьшить нагрузку на энергосистему Украины. Массовая замена ламп позволит снизить потребление электрики по… просмотров

На Днепропетровщине зафиксировали новые случаи бешенства у кошек В Днепропетровской области зафиксировали новые случаи бешенства у кошек. просмотров