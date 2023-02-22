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Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского

Сегодня 21:15
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Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени.

Новости Днепра про Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского

Об этом говорится в Указе Президента №№ 86/2023 и 87/2023.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награждены:

  • Атрощенков Константин Владимирович – младший сержант. Родился 23 сентября 1985 года. Погиб 31 марта.
  • Бейгул Юрий Александрович – старший сержант. Родился 22 июля 1980 года. Погиб 12 октября в Донецкой области.
  • Кушнаренко Роман Леонидович — старший лейтенант. Родился 10 января 1971 года. Погиб 14 апреля в Харьковской области.
  • Ткачев Александр Сергеевич — солдат. Родился 14 ноября 1988 года. Погиб 22 октября в Донецкой области.
  • Шаганенко Геннадий Анатольевич – сержант. Родился 6 февраля 1974 года. Погиб 22 декабря в Луганской области.

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Новости Днепра про Посмертно: президент наградил пятерых Героев из КаменскогоУкраїнська Новости Днепра про Посмертно: президент наградил пятерых Героев из КаменскогоРусский

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