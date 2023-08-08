Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить

В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за травмы потеряла способность есть и пить.

Историю кошки рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.

По словам Ольги, кошку Глорию сбила машина. В результате сильного удара животное тяжело травмировалось. У нее ушиб мозга, травма лапы и кровоподтеки по всему телу. Однако это не самое ужасное. У нее травмирована челюсть, из-за чего четырехлапая не может самостоятельно есть и более трех недель питается через зонд.

Мы уже рассказывали о Глории. По словам волонтера, кошку удалось вытащить из того мира и стабилизировать ее состояние, но без дальнейшего лечения она обречена на смерть.

Ветеринары предполагают, что у животного поврежден жевательный сустав. Теперь нужно провести диагностику и посетить травматолога-невропатолога, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Дальше кошку ждет операция. Если ее не сделать, то Глорию придется усыпить, ведь четырехлапая скоро не сможет не только есть, а даже пить.

Волонтер просит неравнодушных людей помочь Глории. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 10 тысяч гривен.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішечки Глорії”

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