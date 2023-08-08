Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить

Историю кошки рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
По словам Ольги, кошку Глорию сбила машина. В результате сильного удара животное тяжело травмировалось. У нее ушиб мозга, травма лапы и кровоподтеки по всему телу. Однако это не самое ужасное. У нее травмирована челюсть, из-за чего четырехлапая не может самостоятельно есть и более трех недель питается через зонд.
Мы уже рассказывали о Глории. По словам волонтера, кошку удалось вытащить из того мира и стабилизировать ее состояние, но без дальнейшего лечения она обречена на смерть.
Ветеринары предполагают, что у животного поврежден жевательный сустав. Теперь нужно провести диагностику и посетить травматолога-невропатолога, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Дальше кошку ждет операция. Если ее не сделать, то Глорию придется усыпить, ведь четырехлапая скоро не сможет не только есть, а даже пить.
Волонтер просит неравнодушных людей помочь Глории. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в 10 тысяч гривен.
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