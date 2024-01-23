Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парня

В Днепре полиция разыскивает 17-летнего Владимира Коноваленко.
Последний раз парня видели 22 января около 23:00 на ул. Космической.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 150 см, глаза карие, волосы русые.
Был одет в светлую шапку и серую куртку.
Если вы видели Владимира или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (0562) 46 50 02, (096) 311 05 24, (096) 024 63 20, 102.
Важна любая информация!
Обновлено: парня разыскали, жертвой преступления он не стал.
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