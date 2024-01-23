Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парня

Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парня

Сегодня 08:41
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парня

В Днепре полиция разыскивает 17-летнего Владимира Коноваленко.

Последний раз парня видели 22 января около 23:00 на ул. Космической.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 150 см, глаза карие, волосы русые.

Был одет в светлую шапку и серую куртку.

Если вы видели Владимира или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (0562) 46 50 02, (096) 311 05 24, (096) 024 63 20, 102.

Важна любая информация!

Обновлено: парня разыскали, жертвой преступления он не стал.

Новости Днепра про Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парня

Читайте также:

Новости Днепра про Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парняУкраїнська Новости Днепра про Последний раз видели на Космической: в Днепре полиция разыскивает 17-летнего парняРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре спасали боевого медика, получившего ранение во время евакуации бойца
Новости Днепра
Сегодня 13:28
В Днепре спасали боевого медика, получившего ранение во время евакуации бойца

В Днепре спасли боевого медика.

Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 13:05
Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

Коса у воды на Победе – любимое место прогулок жителей…

В части Днепра нет воды: в чем причина
Новости Днепра
Сегодня 10:35
В части Днепра нет воды: в чем причина

23 января в Днепре кое-где исчезла вода.

Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест
Новости Днепра
Вчера 21:36
Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест

Коломойского в очередной раз оставили под стражей.

Последние новости

В Днепре спасали боевого медика, получившего ранение во время евакуации бойца
В Днепре спасали боевого медика, получившего ранение во время евакуации бойца

В Днепре спасли боевого медика.

Сегодня 13:28
2
просмотров
Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре
Конский остров, причал и черепахи: интересные факты о косе на Победе в Днепре

Коса у воды на Победе – любимое место прогулок жителей жилмассива и обычных горожан. Прогуливаясь у воды можно встретить владельцев собак с питомцами, любителей занятий спортом на свежем воздухе, тех, кто просто хочет побродить у воды и рыбаков.  

Сегодня 13:05
5
просмотров
В Днепре из-за мужчины, уснувшего с сигаретой, чуть не сгорела квартира
В Днепре из-за мужчины, уснувшего с сигаретой, чуть не сгорела квартира

В Днепре мужчина, уснувший с сигаретой, проснулся в квартире, охваченной огнем.

Сегодня 12:09
4
просмотров
Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно
Депутаты выбрали новое название для Новомосковска: какое именно

Для Новомосковска наконец-то выбрали новое название. Теперь его должна утвердить Верховная Рада.

Сегодня 11:44
8
просмотров
«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке
«Когда твоя дочь плачет в трубку, потому вылетают двери и окна»: кинологиня из Павлограда о утренней атаке

Руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко поделилась деталями утренних обстрелов Павлограда.

Сегодня 11:21
1
просмотров
В части Днепра нет воды: в чем причина
В части Днепра нет воды: в чем причина

23 января в Днепре кое-где исчезла вода.

Сегодня 10:35
3
просмотров
Женщина погибла в одном из скверов: подробности ракетной атаки на Павлоград
Женщина погибла в одном из скверов: подробности ракетной атаки на Павлоград

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами.

Сегодня 10:06
8
просмотров
Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес
Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:26
3
просмотров
Жителей Днепра призывают не игнорировать тревогу: в воздухе стратегическая авиация, есть пуски ракет
Жителей Днепра призывают не игнорировать тревогу: в воздухе стратегическая авиация, есть пуски ракет

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Сегодня 06:18
4
просмотров
Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладно
Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладно

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх