Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

В Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего Станислава Антипова.
7 августа мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели в этот же день примерно в 16:00 на ул. Соборности возле АТБ.
Об этом сообщили в ФБ-сообществе «Поиск детей Кривой Рог».
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные. Имеет тату на левом предплечье в виде абстракции. Имеет проблемы с психическим здоровьем, не конфликтный.
Был одет в черную куртку, синюю футболку, черные спортивные шорты, бело-лимонные кроссовки, на голове красная бейсболка. При себе имел небольшую сумку через плечо.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: 097-451-45-12.
Важна любая информация!
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