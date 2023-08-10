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  • Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Сегодня 15:28
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Новости Днепра про Последний раз видели 7 августа: в Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину

В Кривом Роге разыскивают без вести пропавшего 35-летнего Станислава Антипова.

7 августа мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели в этот же день примерно в 16:00 на ул. Соборности возле АТБ.

Об этом сообщили в ФБ-сообществе «Поиск детей Кривой Рог».

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные. Имеет тату на левом предплечье в виде абстракции. Имеет проблемы с психическим здоровьем, не конфликтный.

Был одет в черную куртку, синюю футболку, черные спортивные шорты, бело-лимонные кроссовки, на голове красная бейсболка. При себе имел небольшую сумку через плечо.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номеру: 097-451-45-12.

Важна любая информация!

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