Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

Сегодня 14:35
просмотров

Несмотря на почтенный возраст, свое 80-летие женщина встречала прыжком с парашютом.

Новости Днепра про Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

На 89 году жизни отошла в засветы Мастер парашютного спорта Украины Лидия Олефирова. Об этом сообщили в Павлоградском горсовете.

Лидия известна не только в области, а в Украине парашютистка. За свою жизнь успела выполнить более 600 прыжков. Украинцы знают ее как героиню статей и телепередач, потому что даже в почтенном возрасте Лидия Олефирова прыгала с парашютом – так она праздновала свои юбилеи в 70, 75 и 80 лет.

Новости Днепра про Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

Лидия Ивановна Олефирова родилась в с. Межиреч Павлоградского района, но всю жизнь прожила в Павлограде. В молодости начала заниматься парашютным спортом. Устанавливала рекорд СССР и даже мировой рекорд по точности приземления. Стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Братиславе, где получила серьезную травму.

Попрощались с Лидией 27 февраля в Павлограде.

Новости Днепра про Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

Читайте также:

Новости Днепра про Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютисткаУкраїнська Новости Днепра про Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютисткаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Никополе из-за попавшего в салон дрон-камикадзе дотла сгорел грузовик
Новости Днепра
Сегодня 18:53
В Никополе из-за попавшего в салон дрон-камикадзе дотла сгорел грузовик

В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.

В Днепре в АНД районе неожиданно вспыхнула легковушка (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:09
В Днепре в АНД районе неожиданно вспыхнула легковушка (ФОТО)

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

В одном из районов Днепропетровщины заметили масштабный пожар: что произошло (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 16:32
В одном из районов Днепропетровщины заметили масштабный пожар: что произошло (ВИДЕО)

В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого…

В Павлограде несовершеннолетние избили и ограбили мужчину, когда тот возвращался с работы домой
Новости Днепра
Сегодня 15:42
В Павлограде несовершеннолетние избили и ограбили мужчину, когда тот возвращался с работы домой

Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.

Последние новости

В Никополе из-за попавшего в салон дрон-камикадзе дотла сгорел грузовик
В Никополе из-за попавшего в салон дрон-камикадзе дотла сгорел грузовик

В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.

Сегодня 18:53
2
просмотров
На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице
На Сумщине из-за повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро — в больнице

В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали.

Сегодня 18:00
7
просмотров
Почти 50 лет назад в центре Днепра проводили авторалли: как это выглядело (ФОТО)
Почти 50 лет назад в центре Днепра проводили авторалли: как это выглядело (ФОТО)

Более 20 лет в Днепре ежегодно проводили ралли. Гонки стартовали в центре города, а набережная входила в обязательную программу проезда автомобилей. Также в городе работала школа штурманов.

Сегодня 17:45
2
просмотров
В Днепре в АНД районе неожиданно вспыхнула легковушка (ФОТО)
В Днепре в АНД районе неожиданно вспыхнула легковушка (ФОТО)

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Сегодня 17:09
4
просмотров
В трубах дома в Днепре снова течет вода вместо газа
В трубах дома в Днепре снова течет вода вместо газа

Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.

Сегодня 17:08
2
просмотров
Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории
Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она появилась в результате ликвидации Екатеринославской губернии и была в числе первых пяти областей, созданных в Украине.  Решение о создании областей в Украине было принято в феврале 1932 года.

Сегодня 16:40
2
просмотров
В одном из районов Днепропетровщины заметили масштабный пожар: что произошло (ВИДЕО)
В одном из районов Днепропетровщины заметили масштабный пожар: что произошло (ВИДЕО)

В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого дыма видно издалека.

Сегодня 16:32
4
просмотров
Воздушные силы ВСУ во второй раз за день сбили российский Су-34 на Восточном направлении
Воздушные силы ВСУ во второй раз за день сбили российский Су-34 на Восточном направлении

Самолетопад набирает обороты.

Сегодня 15:57
2
просмотров
В Павлограде несовершеннолетние избили и ограбили мужчину, когда тот возвращался с работы домой
В Павлограде несовершеннолетние избили и ограбили мужчину, когда тот возвращался с работы домой

Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.

Сегодня 15:42
5
просмотров
В беспамятстве нашла девушка: в Днепре спасали мужчину, у которого внезапно остановилось сердце
В беспамятстве нашла девушка: в Днепре спасали мужчину, у которого внезапно остановилось сердце

В Днепре вытащили мужчину "с того света".

Сегодня 15:33
1
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх