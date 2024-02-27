Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

На 89 году жизни отошла в засветы Мастер парашютного спорта Украины Лидия Олефирова. Об этом сообщили в Павлоградском горсовете.
Лидия известна не только в области, а в Украине парашютистка. За свою жизнь успела выполнить более 600 прыжков. Украинцы знают ее как героиню статей и телепередач, потому что даже в почтенном возрасте Лидия Олефирова прыгала с парашютом – так она праздновала свои юбилеи в 70, 75 и 80 лет.
Лидия Ивановна Олефирова родилась в с. Межиреч Павлоградского района, но всю жизнь прожила в Павлограде. В молодости начала заниматься парашютным спортом. Устанавливала рекорд СССР и даже мировой рекорд по точности приземления. Стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Братиславе, где получила серьезную травму.
Попрощались с Лидией 27 февраля в Павлограде.
Читайте также:
Автор:
В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого…
Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.
В Никополе дроны атакуют гражданские грузовики и автомобили.
В Сумской области в результате повторного вражеского обстрела погибли двое полицейских, еще шестеро пострадали.
Более 20 лет в Днепре ежегодно проводили ралли. Гонки стартовали в центре города, а набережная входила в обязательную программу проезда автомобилей. Также в городе работала школа штурманов.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.
Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она появилась в результате ликвидации Екатеринославской губернии и была в числе первых пяти областей, созданных в Украине. Решение о создании областей в Украине было принято в феврале 1932 года.
В Каменском районе Днепропетровской области заметили масштабный пожар. Клубы густого дыма видно издалека.
Самолетопад набирает обороты.
Несовершеннолетних злоумышленников уже задержали.
В Днепре вытащили мужчину "с того света".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!