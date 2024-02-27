Последний раз прыгнула на 80-летний юбилей: на Днепропетровщине ушла из жизни легендарная парашютистка

Несмотря на почтенный возраст, свое 80-летие женщина встречала прыжком с парашютом.

На 89 году жизни отошла в засветы Мастер парашютного спорта Украины Лидия Олефирова. Об этом сообщили в Павлоградском горсовете.

Лидия известна не только в области, а в Украине парашютистка. За свою жизнь успела выполнить более 600 прыжков. Украинцы знают ее как героиню статей и телепередач, потому что даже в почтенном возрасте Лидия Олефирова прыгала с парашютом – так она праздновала свои юбилеи в 70, 75 и 80 лет.

Лидия Ивановна Олефирова родилась в с. Межиреч Павлоградского района, но всю жизнь прожила в Павлограде. В молодости начала заниматься парашютным спортом. Устанавливала рекорд СССР и даже мировой рекорд по точности приземления. Стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Братиславе, где получила серьезную травму.

Попрощались с Лидией 27 февраля в Павлограде.

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