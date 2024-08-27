Последний летний уик-энд: куда пойти в Днепре на выходных

В последний уикенд лета в Днепре проведут ряд ивентов.

30 августа

18.00 – Балет «Тысяча и одна ночь» в Днепровском академическом театре оперы и балета

18.00 – комедия «Слишком женат ТАКСИСТ» в Днепровском академическом театре драмы и комедии

31 августа

10.00 – 18.00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»

10.00 – 18.00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее, ул. Шевченко, 21

11.00 – музыкальная сказка «Кто на свете самый хитрый» в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре

14.00 – квест-экскурсия «В поисках Днепровских сладостей» в Музее истории Днепра, ул. Воскресенская, 14

16.00 – пешеходная экскурсия «Днепр академический»! –

«Путешествуй по Днепру. Официальные городские туристические маршруты»! продолжительность: 2 часа.

Старт: площадь Соборная, 2

Финиш: на пересечении просп. Яворницкого и ул. Гоголя

16.00 – спектакль «Барбер Шоу» в Днепровском академическом театре драмы и комедии

17.00 – комедия «Безумная больница или скелетик в шкафчике» в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре

18.00 – JAZZ STEP DANCE. Анастасия Павлишина & DNIPRO BIG BAND в рамках проекта «ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗА» в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана

1 сентября

12.00 – Сентябрьский балл! Детский симфонический концерт в летнем парке им. Т. Г. Шевченко

16.00 – комедия в ритме танго «Спальня Сальвадора» в Днепровском академическом театре драмы и комедии

17.00 – современная опера «Хитрый лис» в Днепровском академическом театре оперы и балета

17.00 – Cимфонический концерт оркестра Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана в летнем парке им. Т. Г. Шевченко

Часть мероприятий бесплатна, но на некоторые локации можно попасть только оплатив входной билет.

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