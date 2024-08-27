Последний летний уик-энд: куда пойти в Днепре на выходных

18.00 – Балет «Тысяча и одна ночь» в Днепровском академическом театре оперы и балета
18.00 – комедия «Слишком женат ТАКСИСТ» в Днепровском академическом театре драмы и комедии
10.00 – 18.00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»
10.00 – 18.00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее, ул. Шевченко, 21
11.00 – музыкальная сказка «Кто на свете самый хитрый» в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре
14.00 – квест-экскурсия «В поисках Днепровских сладостей» в Музее истории Днепра, ул. Воскресенская, 14
16.00 – пешеходная экскурсия «Днепр академический»! –
«Путешествуй по Днепру. Официальные городские туристические маршруты»! продолжительность: 2 часа.
Старт: площадь Соборная, 2
Финиш: на пересечении просп. Яворницкого и ул. Гоголя
16.00 – спектакль «Барбер Шоу» в Днепровском академическом театре драмы и комедии
17.00 – комедия «Безумная больница или скелетик в шкафчике» в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре
18.00 – JAZZ STEP DANCE. Анастасия Павлишина & DNIPRO BIG BAND в рамках проекта «ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗА» в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана
12.00 – Сентябрьский балл! Детский симфонический концерт в летнем парке им. Т. Г. Шевченко
16.00 – комедия в ритме танго «Спальня Сальвадора» в Днепровском академическом театре драмы и комедии
17.00 – современная опера «Хитрый лис» в Днепровском академическом театре оперы и балета
17.00 – Cимфонический концерт оркестра Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана в летнем парке им. Т. Г. Шевченко
Часть мероприятий бесплатна, но на некоторые локации можно попасть только оплатив входной билет.
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