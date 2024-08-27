Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Последний летний уик-энд: куда пойти в Днепре на выходных

Сегодня 16:51
просмотров

В последний уикенд лета в Днепре проведут ряд ивентов.

Новости Днепра про Последний летний уик-энд: куда пойти в Днепре на выходных

30 августа

18.00 – Балет «Тысяча и одна ночь» в Днепровском академическом театре оперы и балета
18.00 – комедия «Слишком женат ТАКСИСТ» в Днепровском академическом театре драмы и комедии

31 августа

10.00 – 18.00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»
10.00 – 18.00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее, ул. Шевченко, 21
11.00 – музыкальная сказка «Кто на свете самый хитрый» в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре
14.00 – квест-экскурсия «В поисках Днепровских сладостей» в Музее истории Днепра, ул. Воскресенская, 14
16.00 – пешеходная экскурсия «Днепр академический»! –
«Путешествуй по Днепру. Официальные городские туристические маршруты»! продолжительность: 2 часа.
Старт: площадь Соборная, 2
Финиш: на пересечении просп. Яворницкого и ул. Гоголя
16.00 – спектакль «Барбер Шоу» в Днепровском академическом театре драмы и комедии
17.00 – комедия «Безумная больница или скелетик в шкафчике» в Днепропетровском академическом областном украинском молодежном театре
18.00 – JAZZ STEP DANCE. Анастасия Павлишина & DNIPRO BIG BAND в рамках проекта «ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗА» в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана

1 сентября

12.00 – Сентябрьский балл! Детский симфонический концерт в летнем парке им. Т. Г. Шевченко
16.00 – комедия в ритме танго «Спальня Сальвадора» в Днепровском академическом театре драмы и комедии
17.00 – современная опера «Хитрый лис» в Днепровском академическом театре оперы и балета
17.00 – Cимфонический концерт оркестра Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана в летнем парке им. Т. Г. Шевченко

Часть мероприятий бесплатна, но на некоторые локации можно попасть только оплатив входной билет.

Читайте также:

Новости Днепра про Последний летний уик-энд: куда пойти в Днепре на выходныхУкраїнська Новости Днепра про Последний летний уик-энд: куда пойти в Днепре на выходныхРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

    Гостиница «Днепропетровск» долгое время была символом города. Ее изображения печатались…

    Значительная часть правобережья Днепра без воды: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 16:13
    Значительная часть правобережья Днепра без воды: в чем дело

    В Днепре на правом берегу нет воды.

    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками
    Новости Днепра
    Сегодня 15:29
    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

    Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле…

    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета
    Новости Днепра
    Сегодня 15:13
    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета

    Один из провайдеров заявил о повышенном количестве диверсий в Днепропетровской…

    Последние новости

    Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»
    Панно с казаками и самая современная техника: как более 50 лет назад выглядел отель «Днепропетровск»

    Гостиница «Днепропетровск» долгое время была символом города. Ее изображения печатались на открытках, а в самом отеле на момент открытия все было самое современное: от техники до мебели и ремонта.

    Сегодня 17:59
    3
    просмотров
    Значительная часть правобережья Днепра без воды: в чем дело
    Значительная часть правобережья Днепра без воды: в чем дело

    В Днепре на правом берегу нет воды.

    Сегодня 16:13
    1
    просмотров
    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками
    ТОП-10 ресторанов украинской кухни в Днепре: где попробовать вареники с кропивой, а где банош со шкварками

    Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле у нашей нации есть много различных блюд, которые редко кто готовит дома. Они могут требовать много времени или сил для приготовления. Если хочется попробовать различные блюда украинской кухни и не…

    Сегодня 15:29
    2
    просмотров
    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета
    «Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета

    Один из провайдеров заявил о повышенном количестве диверсий в Днепропетровской области.

    Сегодня 15:13
    2
    просмотров
    НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут
    НБУ устанавливает лимит на переводы с карты на карту: когда и какие ограничения будут

    НБУ таки введет ограничения на переводы между карточками.

    Сегодня 14:33
    1
    просмотров
    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек
    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек

    Еще два человека могут находиться под завалами гостиницы в Кривом Роге.

    Сегодня 13:53
    2
    просмотров
    «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку
    «Громко кичится, как он избил девушку»: в Днепре пьяный мужчина напал на активистку

    В Днепре неадекватный мужчина напал на активистку.

    Сегодня 12:56
    6
    просмотров
    «Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге
    «Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге

    В Кривом Роге продолжается разбор завалов гостиницы, куда попала ракета в ночь на 27 августа.

    Сегодня 12:12
    3
    просмотров
    Днепропетровщина в ТОПе антирейтинга по долгам по зарплате
    Днепропетровщина в ТОПе антирейтинга по долгам по зарплате

    Днепропетровщина среди лидеров по количеству долгов по зарплате.

    Сегодня 11:22
    3
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина взорвал гранату внутри автомобиля
    В Кривом Роге мужчина взорвал гранату внутри автомобиля

    В Кривом Роге произошел жуткий инцидент.

    Сегодня 11:22
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх