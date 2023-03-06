Последние слова «Слава Украине»: россияне расстреляли украинского военного на видео

Российские оккупанты совершили очередное страшное военное преступление. Они расстреляли украинского пленного.
Об этом сообщают украинские блогеры и СМИ.
Последними словами нашего Героя стали «Слава Украине».
Еще одно военное преступление россиян. Украинский военный попал в плен. После того, как он сказал «Слава Украине», россияне выстрелили в него и сняли это на видео, — написал украинский активист и блогер Сергей Стерненко на своей странице в Twitter.
На видео отреагировали и в Офисе президента.
Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о «нацистах». Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее, — написал глава Офиса Андрей Ермак.
Российские преступники будут отвечать за каждую отобранную жизнь.
Не простим! Отомстим!
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