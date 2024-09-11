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После взрывов из реки Днепр «выловили» часть БпЛА

Сегодня 14:11
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Из реки Днепр изъяли часть беспилотника, который был сбит силами ПВО.

Новости Днепра про После взрывов из реки Днепр

Один из очевидцев направился поближе к месту взрыва, услышанного сегодня в Днепре, и обнаружил на поверхности воды в реке Днепр огромные металлические обломки.

Об этом сообщили на странице Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в Facebook.

Очевидец быстро отреагировал и сообщил о своей находке на спецлинию «101».

Водолазы-саперы МРЦ ИИ прибыли на место и изъяли часть беспилотника. К счастью, обошлось без жертв.

Новости Днепра про После взрывов из реки Днепр

Если вы стали свидетелем работы ПВО, не фиксируйте это на камеру и не обнародуйте в сети! А если вы увидели обломки беспилотников или ракет – не подходите к ним и ни в коем случае не трогайте. Немедленно сообщайте в службу экстренного реагирования «101».

Напомним, возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Каменскому.

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