После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчина

Также в городе повреждено несколько многоэтажек и линии электропередач.

В результате загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина.

По словам Валентина Резниченко, главы ДнепрОВА, россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю.

Сегодня после обеда во время воздушной тревоги оккупанты обстреляли Никопольщину.

В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.

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