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  • После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчина

После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчина

Сегодня 16:15
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Сегодня после обеда во время воздушной тревоги оккупанты обстреляли Никопольщину.

Новости Днепра про После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчина

По словам Валентина Резниченко, главы ДнепрОВА, россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю.

В результате загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина.

Также в городе повреждено несколько многоэтажек и линии электропередач.

Подробности атаки уточняются.

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Новости Днепра про После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчинаУкраїнська Новости Днепра про После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчинаРусский

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