После обеда оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю: пострадал 56-летний мужчина

По словам Валентина Резниченко, главы ДнепрОВА, россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю.
В результате загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина.
Также в городе повреждено несколько многоэтажек и линии электропередач.
Подробности атаки уточняются.
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