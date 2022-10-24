Пошёл добровольцем: на войне погиб Герой из Днепропетровской области

На войне за Украину погиб Герой из Днепропетровской области Анатолий Экзархов.
Об этом сообщил Максим Курячий, депутат Днепропетровского областного совета.
До войны Анатолий возглавлял «Европейскую Солидарность» в Синельниковском районном совете. В первые дни полномасштабного вторжения он добровольцем вступил в ряды ВСУ. У Защитника остались жена, сын и дочь.
Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Героя. Вечная память!
Напомним, ранее мы писали, что защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога.
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