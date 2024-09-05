Пошли с другом в горы, но внезапно разошлись: на Закарпатье заблудился 21-летний житель Кривого Рога

Парень из Кривого Рога, заблудившийся в горах, был вынужден просить о помощи спасателей.

21-летний житель Кривого Рога вместе с другом поднимался к озеру Бребенескул в Раховском районе, после чего они разошлись.

Как сообщили в Закарпатском управлении ГСЧС, самостоятельно парень не смог добраться до населенного пункта и позвонил по номеру 101. По присланным координатам спасатели отыскали его в районе горы Клифа.

Поскольку в медицинской помощи турист не нуждался, его сопровождали до автобусной остановки в с. Богдан. А вот о судьбе его друга ничего не сообщается.

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