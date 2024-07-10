Пошел на пруд и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика

В Верхнеднепровске правоохранители разыскивают 10-летнего Станислава Шевченко.

Об этом говорится в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По предварительной информации, мальчик ушел с места жительства 9 июля около 11:00. Известно, что он направлялся на пруд в поселке Пушкаревка Каменского района.

На утро 10 июля Станислав домой не вернулся.

Приметы: рост 130 см, худощавый, лысый, глаза голубые.

Особые приметы: у правой брови – небольшой шрам.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о возможном месте пребывания 10-летнего Станислава Шевченко, сообщайте в полицию по телефонам: 102.

Напомним, в Днепре более двух недель разыскивают 41-летнюю женщину.

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