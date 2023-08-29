Пошел к котикам и изчез: у волонтера из Никополя, которого искали неделю, произошел инсульт

Волонтер из Никополя, которого искали почти неделю, попал в больницу с инсультом.

Недавно мы писали об исчезнувшем в Никополе Олеге Герасименко. Мужчину искали полицейские и неравнодушные никопольцы почти неделю. Как выяснилось, господин Олег – волонтер, который в день исчезновения пошел покормить котиков и не вернулся. Впоследствии стало известно, что его нашли, но он попал в больницу с инсультом.

Об этом рассказала волонтер Ольга Гардт.

В нашей волонтерской семье большая беда. Герасименко Олег наш волонтер, многие знают его как хорошего человека. Человек с большим сердцем спас не одну беспризорную хвостатую жизнь. Да и всем людям приходил на помощь, – написала Ольга Гардт

Более 10 дней Олег находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Знакомые говорят, что кроме юной дочери и друзей-волонтеров у него больше никого нет.

Друзья молят неравнодушных о финансовой помощи:

Монобанк 4441 1111 5403 1078 Гардт О.Ф.

PayPal [email protected]

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