Поселившийся в Днепре экс-боевик «ЛНР» навел ракеты на ТЦ и родильный в городе

В Днепре задержан шпион, который наводил ракеты на город

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

По информации СБУ, был задержан экс-боевик «ЛНР», который готовился к эвакуации на оккупированные территории Украины. Однако силовики его арестовали, как только выяснили, что мужчина шпионил за ПВО в Днепре и корректировал удары по городу.

В частности, по его указанию россияне 29 декабря обстреляли город. Тогда ракеты попали возле роддома и торгового центра.

Шпион по указанию агентов ФСБ следил за военными объектами и отслеживал результаты ракетных ударов агрессора. Для этого днепрянин «гулял» рядом с нужными постройками и территориями и скрыто их фотографировал.

Во время обыска в помещении задержанного обнаружены смартфон и банковская карта, которые он использовал в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Пока фигурант находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы, – отметили в СБУ.

Искал также месторасположение украинского ПВО, чтобы россияне могли удачнее планировать воздушные удары по городу.

Поселился в Днепре еще до полномасштабной войны

Как отметили в СБУ, агент ФСБ поселился в Днепре еще до 24 февраля 2022, а с августа начал активно работать вместе с россиянами. За это получал «зарплату» на карту.

Задержанный родом из Луганской области и ранее воевал за «ЛНР». За это также имеет судимость.

ФСБ обещала своему информатору «эвакуировать» его на временно оккупированную часть территории Луганской области, как только тот выполнит задание. Однако СБУ наведалась к шпиону раньше.

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