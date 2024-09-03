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Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка

Сегодня 15:06
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Поселок Сухачевка в Днепре с одной стороны выходит к реке, а с другой – окружен балкой и лесом. Первыми поселенцами территории считаются казаки, а необычное название происходит от имени основателя поселения.

Новости Днепра про Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка

Журналисты dnepr.info узнали историю происхождения Сухачевки и связанные с этим легенды.

Как в своих работах отмечал историк Дмитрий Яворницкий, на этой территории первым поселенцем был казак-чумак Иван Сохач. Рядом с собой он поселил своих родственников и знакомых из городов Сороки и Кобеляки, а после 1775 года к ним присоединилась часть боевых товарищей Сохача из Запорожской Сечи.

После того, как на правом берегу решили основать Екатеринослав, а жителей слободы Половицы, которая находилась в центре города выгнали из их домов часть людей пришла на хутор к Сохачу и поселилась на территории. Сюда была также перенесена старая церковь Казанской Божей Матери из Половицы.

С появление железной дороги поселок «оживился», тут появились новые рабочие места, переезжали жить люди. Сто лет назад в Сухачевке было почти 500 дворов, 2,5 тыс человек населения, маслобойка, несколько мельниц, кузница. В 1938 году Сухачевка получила статус поселка городского типа.

Среди достопримечательностей Сухачевки плавни. Они так и называются. Это целый лабиринт с кувшинками, зарослями камыша и осоки.

Новости Днепра про Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка

Еще одна достопримечательность —  Белая балка. Это огромный комплекс холмов, где есть лес, а из подземных источников течет несколько речушек. Ее протяженность составляет почти 7 км, а перепады между высотами и низинами холмов составляло 40 метров. Балка является одним из самых красивых уголков природы в Днепре. Особенностью балки являются большие белые холмы. Это скалы из белого гранита.

Новости Днепра про Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балка

В верхней части балки бьют источники, есть небольшие озера. Раньше в балке водились животные, но из-за урбанизации животные ушли. Балку еще называют «Беспятой». Согласно местной легенде, черт надумал создать творение, которое бы уничтожало божьих созданий и придумал волка. А после – сам стал его жертвой, в момент, когда черт «оживлял» волка тот откусил ему пятку. Также местные легенды говорят о том, что в балке водился оборотень – тут жил казак-одиночка, превращавшийся по ночам в волка.

фото: А. Ярошенко

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Новости Днепра про Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балкаУкраїнська Новости Днепра про Поселок Сухачевка в Днепре: откуда пошло название, уникальные плавни и мистическая балкаРусский

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