Поселок Строитель в Днепре превратившийся в обычную улицу: дома тут строили по американскому проекту

Поселок Строитель в Днепре начали застраивать более 80 лет назад. Дома строили по американскому образцу коттеджных кварталов. Здания на 2 этажа строили сразу на несколько семей. Селить людей решили неподалеку от Сурско-Литовского шоссе.

Журналисты dnepr.info узнали историю одного этого поселка.

Поселок Строитель в Днепре должен был стать копией американских коттеджных районов Левиттаунов. В 1920-х годах в США застройщик Уильям Левитт предложил возводить бюджтеные дома, куда можно было бы селить рабочих. Идея оказалась очень популярной и экономически выгодной и такими недорогими домами в американских городах стали застраиваться целые кварталы. Их стали называть в честь их изобретателя Левиттауны.

Первые дома поселка на Строителей начали строить еще в 1940-х годах. Особенностью домов являлась их планировка на 2-3 семьи. Здания строили на 1-2 этажа, У каждой семьи был свой выход на небольшой балкончик, где мог поместиться максимум один человек с обязательными декоративными откосами из металла. Но рассвет поселка Строитель пришелся на послевоенные годы, он был полностью застроен, благоустроен и заселен жителями.

В 1960-х годах поселок по своему благоустройству считался одним из лучших в Украине, с зелеными улицами, оградами, тротуарами, фонарями и небольшие дворики.

Строительство такого поселка это был эксперимент, единственный в своем роде и последний в городе. Власти посчитали, что строить многоэтажки более выгодно, чем коттеджные дома.

Сегодня тут до сих пор можно встретить старые здания, возведенные десятки лет назад, с характерными балконами и планировкой. Правда, поселок стал уже просто улицей Строителей. Рядом с бывшим коттеджным городком выросли многоэтажные дома.

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