Популярный поезд, курсирующий через Днепр, изменил конечную остановку: в чем дело

Об этом «Укрзализныця» сообщила в своем телеграм-канале.
В октябре и начале ноября изменили маршрут курсирования ряда поездов. Причиной стал ремонт на участке Надворная – Делятин.
Так, поезд № 6/5 Запорожья – Ясиня, который проходит через Днепр, будет курсировать в Ивано-Франковск вместо Ясиня 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября.
Из Ивано-Франковска в Запорожье этот поезд будет отправляться 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября. По новому графику будут курсировать поезда №15/16 Харьков – Ясиня, №95/96 Киев – Рахов, №26/25 Одесса – Рахов и другие.
Учитывайте это при планировании своих поездок.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения.
Читайте также:
Автор:
Пенсионное удостоверение – подтверждает статус пенсионера и позволяет пользоваться льготами…
В Днепре заметили странного шмеля..
На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит покинутый некогда…
В Днепре в гаражах пылали автомобили.
Пенсионное удостоверение – подтверждает статус пенсионера и позволяет пользоваться льготами в основном на проезд в общественном транспорте. Оно выдается всем гражданам, после выхода на пенсию.
Ухудшение погоды пока не прогнозируется.
Присмотритесь внимательно к фото!
В Днепре заметили странного шмеля..
Существующие вакцины могут быть недостаточно эффективны в борьбе с этим штаммом коронавируса.
На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит покинутый некогда популярный ресторан «Маяк». Здание несколько раз пытались продать, но безрезультатно. В ожидании нового владельца оно медленно разрушается.
В Днепре в гаражах пылали автомобили.
Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и воруют кур.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Кривом Роге судили мужчину, который жестоко избил свою сожительницу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!