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  • Популярный поезд, курсирующий через Днепр, изменил конечную остановку: в чем дело

Популярный поезд, курсирующий через Днепр, изменил конечную остановку: в чем дело

Сегодня 16:32
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Ряд поездов "Укрзалізниці" в сентябре изменит схему движения. Среди них поезд, курсирующий через Днепр.

Новости Днепра про Популярный поезд, курсирующий через Днепр, изменил конечную остановку: в чем дело

Об этом «Укрзализныця» сообщила в своем телеграм-канале.

В октябре и начале ноября изменили маршрут курсирования ряда поездов. Причиной стал ремонт на участке Надворная – Делятин.

Так, поезд № 6/5 Запорожья – Ясиня, который проходит через Днепр, будет курсировать в Ивано-Франковск вместо Ясиня 15, 17, 23, 25, 29 и 31 октября.

Из Ивано-Франковска в Запорожье этот поезд будет отправляться 16, 18, 24, 26, 30 октября и 1 ноября. По новому графику будут курсировать поезда №15/16 Харьков – Ясиня, №95/96 Киев – Рахов, №26/25 Одесса – Рахов и другие.

Учитывайте это при планировании своих поездок.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения.

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Новости Днепра про Популярный поезд, курсирующий через Днепр, изменил конечную остановку: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Популярный поезд, курсирующий через Днепр, изменил конечную остановку: в чем делоРусский

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