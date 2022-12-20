Попался из-за соседей: в Днепре «громкого» квартиранта поймали с наркотиками

В Днепре громкий сосед оказался "наркодилером".

Как рассказали днепровские патрульные, на улице Судца поймали мужчину с наркотиками.

На своего громкого соседа полицейским пожаловались жители дома по улице Судца. Приехав на вызов, в квартире они увидели мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Патрульные осмотрели жилье, и в одной из комнат они обнаружили стеклянные колбы, резиновые шланги, капельницы, а также множество пакетиков с наркотиками и пластиковые канистры с неизвестными химическими веществами.

Известно, что мужчина эту квартиру снимал. Его задержали и доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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