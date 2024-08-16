Попал в женщину банкой: на Днепропетровщине мужчина травмировал беременную жену

В Днепропетровской области мужчина травмировал свою жену.

В Каменском спасали 28-летнюю женщину, которую травмировал муж. Как сообщила руководитель Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева, вызов к «скорой» по этому случаю поступил вечером 15 августа.

Оказалось, что мужчина во время ссоры травмировал свою беременную жену, бросив банку ей в живот.

На месте установлено, что женщину 28 лет, пятая беременность мужчина ударил банкой и попал в нижнюю половину живота. Через час она перестала чувствовать движения плода. После обследования фельдшер не почувствовал сердцебиение плода, оказана экстренная медицинская помощь и с диагнозом: «Пятая беременность 22 недели, замерший плод» госпитализирована в роддом г. Каменское, — комментирует случай медик.

Отмечается, что факт домашнего насилия передан в полицию, чтобы привлечь к ответственности мужчину.

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