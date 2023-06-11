Помидор с сюрпризом: в известном кафе в Днепре не моют овощи перед подачей (ВИДЕО)

Жители Днепра пожаловались на ресторанчик Confetti в ТРК Appolo. По словам горожан, повара не моют овощи перед подачей. К такому выводу клиенты пришли после того, как нашли на помидоре наклейку.
Судя по видео, опубликованному днепрянами в соцсетях, на приготовленном помидоре действительно осталась наклейка, которую обычно наклеивают на овощи в магазинах. Обращались ли клиенты к администраторам заведения с претензиями – не уточняется.
Вероятно, на кухне был запор, поэтому работники не заметили наклейку и не отодрали ее, или предположения клиентов правдивы и в заведении действительно пренебрегают гигиеной и не моют овощи.
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