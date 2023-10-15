Помогите найти: в Днепре разыскивают 16-летнюю Карину Артеменко

В Днепре пропала 16-летняя Карина Артеменко.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Несовершеннолетняя вчера вышла из дома в Индустриальном районе города.

До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, длинные волосы светло-коричневого цвета.

Была одета в черную куртку Nike, широкие серые джинсы и белые кроссовки.

Все у кого есть информация о местонахождении девушки просьбы сообщить по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

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