Помогите найти: в Днепре пропал 87-летний мужчина

21 декабря в Днепре в Таромском прпал 87-летний Анатолий Массалов. Около 13:00 он ушел из дома.

Последний раз его видели в 16:00 на железнодорожной станции «169 км».

С того момента местонахождение мужчины неизвестное. Об этом поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: 175 сантиметров роста, крепкое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в ярко- зеленую теплую спортивную лыжную куртку под горло на овчине, синюю вязаную шапку, серо-черные спортивные брюки, короткие светло-коричневые сапоги-уги.

Особые приметы: зубные протезы, раны на ногах. У мужчины проблемы с памятью.

Если вы видели Анатолия Яковлевича или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (068) 777-0-112 или на линию «102».

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