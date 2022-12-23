Помогите найти: в Днепре пропал 87-летний мужчина

Последний раз его видели в 16:00 на железнодорожной станции «169 км».
С того момента местонахождение мужчины неизвестное. Об этом поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: 175 сантиметров роста, крепкое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в ярко- зеленую теплую спортивную лыжную куртку под горло на овчине, синюю вязаную шапку, серо-черные спортивные брюки, короткие светло-коричневые сапоги-уги.
Особые приметы: зубные протезы, раны на ногах. У мужчины проблемы с памятью.
Если вы видели Анатолия Яковлевича или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (068) 777-0-112 или на линию «102».
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