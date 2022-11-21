Помогите найти: в Днепре на ж/м Тополь угнали мотоцикл

Сегодня ночью в Днепре на жилом массиве Тополь-2 неизвестные угнали мотоцикл Loncin CR5. С номером AE1070AC. Черный цвет.

Об этом сообщает «Информатор».

По этому факту правоохранители возбудили дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

Продолжаются следственные действия.

Кроме того, полиция просит всех, у кого есть любая информация об угнанном мотоцикле, сообщить ее по номерам: (095)100-08-50 или 102.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 44-летний мужчина напал на знакомого с кухонным ножом.

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