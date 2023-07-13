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Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко

Сегодня 19:45
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12 июля около 17.00 несовершеннолетний парень вышел с места нахождения в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулся.

Новости Днепра про Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко

Приметы парня: рост 175 см, спортивного телосложения, черные волосы, зеленые глаза.
 
Был одет: черная футболка с надписью «Добрый вечер, мы из Украины», спортивные штаны.
 
На правой руке от плеча до локтя татуировка с изображением волка.
 
Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Никиты Коваленко, 2007 года, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

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