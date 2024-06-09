Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Бекаеву Евгению

В Днепре вчера, 8 июня, пропал подросток.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

8 июня девушка ушла с места жительства в Чечелевском районе города и сейчас ее местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении правоохранителей.

Личные приметы: по виду 14-15 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с черным, серо-зеленые глаза.

Была одета в бежевую кофту, черные брюки и серые кроссовки.

Если вам известна любая информация о местонахождении девушки, сообщите по телефонам (056) 744-42-02, (098) 487 1790 или 102.

Сегодня мы писали о том, что в Покрове Никопольского района произошел пожар.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: