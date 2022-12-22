Помогли горожане: в пригороде Днепра задержали пьяного водителя грузовика

В Подгородном поймали водителя под хмельком.

Как рассказали в патрульной полиции Днепропетровщины, в Подгородном заметили подвыпившего водителя. Необычное поведение мужчины насторожило местных жителей, которые позвонили по телефону в полицию. Патрульные нашли этот грузовик и остановили его.

У водителя были признаки алкогольного опьянения. Во время проверки на драгере оказалось, что в крови мужчины 2.38 промилле алкоголя. Патрульные составили протокол. Теперь водителя ждет суд.

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