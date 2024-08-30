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  • Пользовался отсутствием жены: на Днепропетровщине мужчина несколько лет насиловал падчериц

Пользовался отсутствием жены: на Днепропетровщине мужчина несколько лет насиловал падчериц

Сегодня 11:05
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На Днепропетровщине мужчина насиловал и развращал собственных падчериц.

Новости Днепра про Пользовался отсутствием жены: на Днепропетровщине мужчина несколько лет насиловал падчериц

В пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры обнародовали подробности относительно жителя Днепропетровщины, которому ранее сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка. Напомним, об этом стало известно в июне. Ранее сообщалось, что 42-летний мужчина в течение нескольких лет развращал девочку, пользуясь временем, когда жены не было дома.

Следствием было установлено, что обвиняемый, пользуясь отсутствием жены и физическим преимуществом, почти три года насиловал и развращал двух падчериц – 8 и 13 лет. Кроме этого, одну из девочек заставлял вступить в сексуальный контакт с 11-летним братом.

Противоправные действия отчим фиксировал на камеру мобильного телефона. Все материалы хранил.

В ходе обысков полицейские обнаружили более 600 фото- и видеофайлов с детской порнографией.

Ювенальные прокуроры Каменской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего местного жителя по фактам совершения преступлений против половой свободы и неприкосновенности в отношении трех малолетних детей (ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 154, ч. 2 ст. .156, ч. 1, 3, 4 ст.

Подозреваемый был заключен под стражу. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в туалете кафе.

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Новости Днепра про Пользовался отсутствием жены: на Днепропетровщине мужчина несколько лет насиловал падчерицУкраїнська Новости Днепра про Пользовался отсутствием жены: на Днепропетровщине мужчина несколько лет насиловал падчерицРусский

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