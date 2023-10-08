Полиция задокументировала российские преступления в Никополе

Погибших и раненых нет. Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) ККУ.

Снарядами изуродованы крыша, стены, фасады и окна, обломками избили ограждения и имущество внутри помещений, — сказано в сообщении полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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