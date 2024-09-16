Полиция временно перекрыла дорогу вблизи села Елизаветовка из-за масштабного лесного пожара

Полиция для предотвращения чрезвычайных ситуаций временно перекрыла дорогу вблизи села Елизаветовка Петриковского района, где вспыхнул лесной пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
При планировании маршрута учтите, что дорога Т-0414 вблизи села Елизаветовка перекрыта с обеих сторон. Полицейские обеспечивают регулирование дорожного движения для объезда опасного участка дороги, — говорится в сообщении правоохранителей.
На месте работают полицейские и спасатели.
Работники ГСЧС укрощают пожар. Из-за сильного ветра возгорание пока не утихает.
Сегодня мы писали о пожарах, которые вспыхнули вблизи Каменского.
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