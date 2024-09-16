Полиция временно перекрыла дорогу вблизи села Елизаветовка из-за масштабного лесного пожара

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При планировании маршрута учтите, что дорога Т-0414 вблизи села Елизаветовка перекрыта с обеих сторон. Полицейские обеспечивают регулирование дорожного движения для объезда опасного участка дороги, — говорится в сообщении правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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