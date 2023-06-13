Полиция Кривого Рога зарегистрировала 257 заявлений о повреждении имущества в результате ракетных ударов

Напоминаем, что все пострадавшие в результате вражеских обстрелов могут обратиться в полицию по телефону «102».

Поисково-спасательная операция окончена, однако все профильные службы продолжают работать на местах попаданий.

Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Правоохранители продолжают документирование военного преступления россии и патрулируют у поврежденных зданий для обеспечения безопасности и правопорядка.

Спасибо врачам за спасение наших Героев!

В Днепре планируют переименовать еще около четырех десятков улиц, переулков…

В Днепропетровской области ряд электричек изменил график движения Из-за перехода на летний график движения поездов дальнего следования несколько электричек на Днепропетровщине изменили время отправления. просмотров