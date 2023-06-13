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  • Полиция Кривого Рога зарегистрировала 257 заявлений о повреждении имущества в результате ракетных ударов

Полиция Кривого Рога зарегистрировала 257 заявлений о повреждении имущества в результате ракетных ударов

Сегодня 18:45
просмотров

Правоохранители продолжают документирование военного преступления россии и патрулируют у поврежденных зданий для обеспечения безопасности и правопорядка.

Новости Днепра про Полиция Кривого Рога зарегистрировала 257 заявлений о повреждении имущества в результате ракетных ударов

Об этом сообщает ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Поисково-спасательная операция окончена, однако все профильные службы продолжают работать на местах попаданий.
 
Напоминаем, что все пострадавшие в результате вражеских обстрелов могут обратиться в полицию по телефону «102».

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