Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину

22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы.

Была одета в свитер белого цвета и лосины синие, черные тапочки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Марии Волошиной, просим сообщить в Криворожское районное управление полиции или по телефонам 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.

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