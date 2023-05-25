Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы.
Была одета в свитер белого цвета и лосины синие, черные тапочки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Марии Волошиной, просим сообщить в Криворожское районное управление полиции или по телефонам 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.
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