Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской

Приметы: на вид 63-65 лет, рост 170 см, худого телосложения, волосы темные с проседью, прическа короткая, глаза голубые.
Была одета: одежда не установлена.
Особые приметы: специфическое поведение, жестикулирующее прохожим или автомобилям.
Всем, кому известно о местонахождении пропавшей Светланы Гаевской, просим сообщить по телефонам: 102, (098) 242-58-03, (050) 948-53-23 или другим удобным для вас способом.
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