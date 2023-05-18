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Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской

Сегодня 19:45
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63-летняя жительница Новомосковска с 15 мая отсутствует по месту жительства.

Новости Днепра про Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской

Приметы: на вид 63-65 лет, рост 170 см, худого телосложения, волосы темные с проседью, прическа короткая, глаза голубые.

Была одета: одежда не установлена.

Особые приметы: специфическое поведение, жестикулирующее прохожим или автомобилям.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшей Светланы Гаевской, просим сообщить по телефонам: 102, (098) 242-58-03, (050) 948-53-23 или другим удобным для вас способом.

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