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Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл

Сегодня 13:58
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Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.

Новости Днепра про Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел в Чечелевском районе города, 45-летний злоумышленник украл мотоцикл с территории частного домохозяйства.

В полицию обратился владелец транспортного средства и сообщил о краже вчера, 22 сентября.

Владелец оставил мотоцикл во дворе дома по улице Южномашевской вечером, а с утра его уже не было на месте.

Сотрудники полиции оперативно разыскали злоумышленника и вернули мотоцикл хозяину.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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