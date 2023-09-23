Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел в Чечелевском районе города, 45-летний злоумышленник украл мотоцикл с территории частного домохозяйства.
В полицию обратился владелец транспортного средства и сообщил о краже вчера, 22 сентября.
Владелец оставил мотоцикл во дворе дома по улице Южномашевской вечером, а с утра его уже не было на месте.
Сотрудники полиции оперативно разыскали злоумышленника и вернули мотоцикл хозяину.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), — говорится в сообщении полиции.
Подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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