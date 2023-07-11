Полиция Днепра разыскивает опасного преступника: нужна помощь

Нужна ваша помощь!

Полиция Днепра разыскивает опасного преступника Дениса Горбаня.

Отмечается, что мужчина совершил тяжкое уголовное правонарушение.

Поэтому, если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: 099-018-16-88, 095-677-93-74, 063-409-84-99 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине почти месяц ищут без вести пропавшую 41-летнюю женщину: нужна помощь.

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